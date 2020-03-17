Німецький виробник пообіцяв до 2023 року вивести на ринок два компактних електрокари, причому один з них повинен коштувати менше 20 тисяч євро.

Насправді, компанія Volkswagen обіцяла світу народний електромобіль – з доступним цінником – ще у 2016 році. Однак електричну лінійку ID відкрив автомобіль з індексом 3, слідом за яким повинен вийти Volkswagen ID.4. Лиш після цього виробник почне випуск молодших моделей.

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Субкомпактний хетчбек Volkswagen e-up коштує в Німеччині від 21 975 евро, без урахування державних пільг. Сітікар оснащується 83-сильним електромотором і акумулятором на 36,8 кВт*год, котрий дозволяє проїжджати на одній зарядці до 260 км (WLTP).

Британське видання CAR magazine, повідомляє, що ринковий дебют Volkswagen ID.1 запланований на 2023 рік. Вважається, що найменша ID-модель пропонуватиметься з одним з двох акумуляторів на вибір: 24 або 36 кВт*год. Хоча у першому випадку батарея навряд чи зможе забезпечити вражаючий запас ходу, однак електромобіль у такому виконанні повинен коштувати менше 20 тисяч євро.

Фото: електрична платформа Volkswagen MEB, рендер Volkswagen ID.1 та Volkswagen e-up / Volkswagen, CAR

Нагадаємо, що компанія Volkswagen запатентувала для своїх моделей на платформі MEB індекси від ID.1 до ID.9, до яких також додаватиме спеціальні позначення. Зокрема, CAR обіцяє хетчбеку ID.1 кросовер-версію з позначенням ID.1 Crozz та вантажну модифікацію e-Roomzz.

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