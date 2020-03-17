Немецкий производитель пообещал к 2023 году вывести на рынок два компактных электрокара, причем один из них должен стоить менее 20 тысяч евро.

На самом деле, компания Volkswagen обещала миру народный электромобиль – с доступным ценником – еще в 2016 году. Однако электрическую линейку ID открыл автомобиль с индексом 3, вслед за которым должен выйти Volkswagen ID.4. Лишь после этого производитель начнет выпуск младших моделей.

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Субкомпактный хэтчбек Volkswagen e-up стоит в Германии от 21 975 евро, без учета государственных льгот. Ситикар оснащается 83-сильным электромотором и аккумулятором на 36,8 кВт*ч, который позволяет проезжать на одной зарядке до 260 км (WLTP).

Британское издание CAR magazine сообщает, что рыночный дебют Volkswagen ID.1 запланирован на 2023 год. Считается, что наименьшая ID-модель будет предлагаться с одним из двух аккумуляторов на выбор: 24 или 36 кВт*час. Хотя в первом случае батарея вряд ли сможет обеспечить впечатляющий запас хода, однако электромобиль в таком исполнении должен стоить менее 20 тысяч евро

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Фото: электрическая платформа Volkswagen MEB, рендер Volkswagen ID.1 и Volkswagen e-up / Volkswagen, CAR

Напомним, что компания Volkswagen запатентовала для своих моделей на платформе MEB индексы от ID.1 к ID.9, к которым также добавлять специальные обозначения. В частности, CAR обещает хэтчбеку ID.1 кроссовер-версию с обозначением ID.1 Crozz и грузовую модификацию e-Roomzz.

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