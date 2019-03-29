Кількість електромобілів на українських дорогах невпинно збільшується. Росте і кількість зарядних станцій. Але чи встигає розвиток інфраструктури за бажанням громадян мати екологічно чистий транспорт?

Минулий рік став рекордним за кількістю завезених в нашу країну електромобілів - 5,6 тис. Фактично, кількість електрокарів за рік подвоїлася. Однак, одним з критеріїв при купівлі електромобіля є доступність інфраструктури зарядних станцій.

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Власнику електромобіля не потрібно хвилюватися, якщо він знає, що може в будь-який момент підзарядити батарею свого авто. На жаль, в Україні інфраструктура для машин з електричною сивою установкою поки розвинена не так сильно, як в технологічно просунутих країнах.

Експерти підрахували, що в Україні зараз є 1 773 громадських зарядних станцій з 3 685 точками підключення для електромобілів. Крім того, існує близько 300 побутових або з обмеженим доступом станцій. Таким чином, загальна чисельність зарядних станцій - 2 054 станцій з 4 069 точками підключення.

Це означає, що на 1 зарядну станцію в середньому припадає близько 5 електрокарів. І відповідно, близько 2,5 авто на кожну точку підключення.

Нагадаємо, що в Дніпрі зробили електричну Таврію.