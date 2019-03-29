Количество электромобилей на украинских дорогах неустанно увеличивается. Растет и количество зарядных станций. Но успевает ли развитие инфраструктуры за желанием граждан иметь экологически чистый транспорт?

Прошлый год стал рекордным по количеству завезенных в нашу страну электромобилей – 5,6 тыс. Фактически, количество электрокаров за год удвоилось. Однако, одним из критериев при покупке электромобиля является доступность инфраструктуры зарядных станций.

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Владельцу электромобиля не нужно волноваться, если он знает, что может в любой момент подзарядить батарею своего авто. К сожалению, в Украине инфраструктура для машин с электрической установкой пока развита не так сильно, как в технологически продвинутых странах.

Эксперты подсчитали, что в Украине сейчас есть 1 773 общественных зарядных станций с 3 685 точками подключения для электромобилей. Кроме того, существует около 300 бытовых или с ограниченным доступом станций. Таким образом, общая численность зарядных станций – 2 054 станций с 4 069 точками подключения.

Это означает, что на 1 зарядную станцию в среднем приходится около 5 электрокаров. И соответственно, около 2,5 авто на каждую точку подключения.

Напомним, что в Днепре сделали электрическую “Таврию”.