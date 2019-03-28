Електромобілі в Україні настільки популярні, що їх не тільки купують, але і роблять. Черговий проект "зеленого" авто своїми руками - Таврія в кузові пікап від трьох ентузіастів з Дніпра.

За словами авторів проекту, основним завданням на шляху побудови машини було збереження динамічних характеристик і забезпечення запасу ходу не менше 100 км. Деяким аспектом розробки конструктори навчалися завдяки роликам на YouTube, а коли почали пошук компонентів, то були приємно здивовані - виявилося, багато деталей виробляють в нашій країні.

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Вся робота над автомобілем зайняла сім місяців - 3 місяці підготовки і ще 4 збірки. Підсумок затії перевершив всі очікування - на виході машина продемонструвала автономність до 150 км і максимальну швидкість 100 км / ч. Обійшлося все в 90 000 грн. За підрахунками творців, окупиться машина за 1,5 року.