Электромобили в Украине настолько популярны, что их не только покупают, но и делают. Очередной проект "зеленого" авто своими руками – Таврия в кузове пикап от трех энтузиастов из Днепра.

По словам авторов проекта, основной задачей на пути построения машины было сохранение динамических характеристик и обеспечения запаса хода не менее 100 км. Некоторым аспектом разработки конструкторы учились благодаря роликам на YouTube, а когда начали поиск компонентов, то были приятно удивлены – оказалось, много деталей производят в нашей стране.

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Вся работа над автомобилем заняла семь месяцев – 3 месяца подготовки и еще 4 сборка. Итог затеи превзошел все ожидания – на выходе машина продемонстрировала автономность до 150 км и максимальную скорость 100 км / ч. Обошлось все в 90 000 грн. По подсчетам создателей, машина окупится за 1,5 года.