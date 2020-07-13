Действительно ли электрический автомобиль является экологически чистым? Нужно ли беспокоиться о запасе хода? Что делать с утилизацией? Ответы на эти и другие вопросы найдете далее.

Популярность электротранспорта растет с каждым днем и речь не только о пассажирских автомобилях. Грузовики, общественный транспорт, мототехника, электровелосипеды, самокаты, скутеры – все, что можно встретить на дороге сегодня, может иметь электромотор. Производители уверяют, что батарейный транспорт – это сплошные преимущества, но так ли это на самом деле?

Правда ли, что общая стоимость EV сейчас превышает бензиновый или дизельный автомобиль?

Да, в основном из-за высокой начальной стоимости транспортного средства. Например, на старте продаж электрический Volkswagen e-Golf в Британии стоил 33 000 фунтов, тогда как эквивалентный бензиновый 1,6-литровый “Гольф” оценивался на 7000 фунтов меньше.

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При этом расходы на “топливо” для электрокаров значительно ниже. По подсчетам компании EDF Energy, исходя из средней стоимости электроэнергии 14 фунтов за кВт/ч, потребление Nissan Leaf или Kia e-Niro составляет примерно 4 фунта на 100 миль (около 84 гривен на 100 км), по сравнению с более чем 14 фунтов на 100 миль (297 грн на 100 км) для бензинового эквивалента.

Кроме того, для электрокаров предусмотрены разнообразные льготы, за счет которых можно существенно сэкономить.

Насколько быстро деградируют батареи электрокаров?

Однозначного мнения по этому поводу не существует, однако можно сказать, что автомобильные тяговые аккумуляторы деградируют медленнее, чем владельцы и производители сначала того боялись. Некоторые ранние Nissan Leaf и Renault Zoe действительно уже не способны работать на своих оригинальных аккумуляторах, однако более поздние версии этих машин уже гораздо лучше противостоят данному процессу.

Аккумулятор является самым дорогим компонентом в любом электрокаре и необходимость его замены, через 8-10 лет сводит на нет все выгоды от его эксплуатации. Существуют способы продления срока службы аккумулятора – такие как не полная зарядка.

Tesla собирается вывести на рынок так называемый аккумулятор-миллионник с кобальтом, способный служить миллион миль. Первой такую батарею получит китайская Model 3s. Так что технологии батарей быстро движутся правильным путем.

Нужно ли волноваться о запасе хода?

И да, и нет. Компактные электрические ситикар вроде Volkswagen e-Up просто не предназначены для путешествий на длинные расстояния. На таком авто придется делать остановки для зарядки каждые двести километров, а в Украине не на каждом таком отрезке можно найти зарядную станцию. К тому же, даже если она есть, на момент прибытия она может быть уже занята.

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Однако есть электрокары и с большим диапазоном – в 400 километров, или 500, если речь идет о дорогой машине, как топовая Tesla Model S. Правда, для дальнобойных моделей требуются скоростные зарядные терминалы, да и сами автомобили по карману далеко не каждому.

Достаточная ли инфраструктура зарядных станций для повседневной эксплуатации не-Tesla?

Сетевые зарядные станции в Украине постепенно наращивают количество пунктов на самых популярных магистралях и в мегаполисах. Крупнейшие провайдеры: ТОКА, АвтоЭнтерпрайз, STRUM (ДТЭК), Yasno. Также в городах можно найти зарядки на АЗС, автопарковках, возле кафе и ТРЦ. В подавляющем большинстве случаев зарядка будет платной, а тарифы разнятся, в зависимости от оператора.

Информацию о зарядках в Украине можно найти на картах и в специальных мобильных приложениях, что позволяет заранее просчитать свой маршрут для длительного путешествия или найти оптимальные места для зарядки в будни.

Говорят, что производство электрокаров наносит больше вреда окружающей среде, чем эксплуатация авто с ДВС – так ли это?

Силовой агрегат электрокара не производит CO2, однако, производство аккумуляторов является трудоемким процессом, в ходе которого происходят процессы, которые вредят окружающей среде. Так, исследования Международного совета чистого транспорта свидетельствуют, что электромобиль с аккумулятором среднего размера имел бы показатель выбросов CO2-около 35 г/км. Это значит, что электрокары только чище дизель-бензиновых автомобилей, но не абсолютно чисты.

Утилизация и вторичная переработка электрокаров тяжелее и дороже, чем для обычных авто – так ли это?

Да, хотя все зависит от аккумулятора. Тяговая батарея состоит из множества мелких и нежных отдельных “клеток”, содержащих как драгоценные, так и токсичные материалы. Сами батареи разрабатываются для более легкой утилизации и увеличения срока эксплуатации, а специализированные утилизаторы разрабатывают методы для более эффективной работы.

Кроме того, последние тенденции предусматривают утилизацию отработанных батарей, а их дальнейшее использование в “банках аккумуляторов” для сохранения, например, энергии ветра. Такой энергобанк может питать дом и снова заряжать электрокары.

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