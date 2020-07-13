Хто замінить топ-менеджера – поки не відомо.

Генеральний директор компанії Skoda залишить свою посаду 31 липня. Менш, ніж за п’ять років у ролі керівника, Бернхард Майєр забезпечив “Шкоді” успішний вихід на ринок кросоверів та розширення лінійки новими моделями.

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Причину звільнення 61-річного Бернхарда Майєра в компанії не називають. Офіційне повідомлення сповнене барвистими формулюваннями про “багаторічну успішну роботу”, “видатний внесок у поліпшення репутації бренду” і тому подібними. При цьому керівник концерну VW Group Герберт Дісс назвав Майера “одним із найдосвідченіших автомобільних менеджерів” і подякував “за майже два десятиліття особливо успішних років, спочатку в Porsche, а потім в Шкоді”. Це може означати, що Майер покидає не лише “Шкоду”, а й усю групу Volkswagen. Його наступник буде призначений радою директорів в серпні, однак кандидати не оголошені.

У роки правління Майера – чи не найуспішніші за 125-річну історію компанії – були створені Kodiaq, Karoq, Kamiq, Scala і електричний Enyaq iV. Продажі марки зросли до 1,3 млн автомобілів на рік, а кількість клієнтів зросла втричі.

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