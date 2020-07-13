Кто заменит топ-менеджера – пока не известно.

Генеральный директор компании Skoda покинет свой пост 31 июля. Менее, чем за пять лет в роли руководителя, Бернхард Майер обеспечил “Шкоде” успешный выход на рынок кроссоверов и расширение линейки новыми моделями.

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Причину увольнения 61-летнего Бернхарда Майера в компании не называют. Официальное сообщение полно красочными формулировками о “многолетней успешной работе”, “выдающемся вкладе в улучшение репутации бренда” и тому подобными. При этом руководитель концерна VW Group Герберт Дисс назвал Майера “одним из самых опытных автомобильных менеджеров” и поблагодарил “за почти два десятилетия особенно успешных лет, сначала в Porsche, а затем в Шкоде”. Это может означать, что Майер покидает не только “Шкоду”, но и всю группу Volkswagen. Его преемник будет назначен советом директоров в августе, однако кандидаты не объявлены.

В годы правления Майера – едва ли не самые успешные за 125-летнюю историю компании, были созданы Kodiaq, Karoq, Kamiq, Scala и электрический Enyaq iV. Продажи марки выросли до 1,3 млн автомобилей в год, а количество клиентов выросло втрое.

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