Производственный комплекс, известный как Smartville, начал работу в 1997 году и с тех пор выпустил 2,2 миллиона "Смартов".

Компания Mercedes-Benz официально сообщила о “намерении начать переговоры о продаже” своего автозавода в городе Амбах.

Читайте также: Volkswagen останавливает строительство автозавода в Турции

В течение более 20 лет на заводе ведется производство компактных ситикаров, а с недавних пор – электрокаров Smart EQ Fortwo. Следующее же поколение Smart будут выпускать уже в Китае. Производство на совместном предприятии Daimler-Geely планируют начать в 2022 году.

Ранее предполагалось, что высвободившиеся мощности французского предприятия используют для производства батарейных Mercedes EQ, однако планы концерна “откорректировал” COVID-19, из-за которого Daimler начал сокращение и оптимизацию своей глобальной производственной сети.

Сообщается, что Daimler выставил условие на приобретение завода: производство в Амбахе должно продолжаться вплоть до выпуска нового поколения Smart. Такое условие создает дополнительные трудности, однако немецкий концерн все же надеется выручить за заводской комплекс около 500 миллионов евро.

Читайте также: Infiniti покидает Европу, но не Украину