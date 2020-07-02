Такое решение вызвало резкое падение продаж в регионе, на который ориентировано производство.

“Причиной этого является падение спроса на мировом автомобильном рынке из-за “короны” и дальнейших перспектив к спаду. С сегодняшней точки зрения, таким образом, расширять мощности нет необходимости”, – пояснили в Volkswagen.

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Продажи автомобилей во всем мире сократились, вследствие пандемии коронавируса, правительства пытаются удерживать граждан дома, чтобы замедлить распространение COVID-19. Хотя продажи авто показывают признаки жизни в странах, которые постепенно выходят из карантина, эксперты ожидают, что ежегодные показатели продаж еще долгое время не смогут достичь уровня до пандемии.

Турецкий производственный комплекс VW столкнулся с более чем просто глобальной пандемией на пути к введению в эксплуатацию, по плану – в 2022 году. Немецкий автопроизводитель официально остановил планы, после вторжения страны в Сирию в 2019 году. Компания VW все еще видела потенциал для производства автомобилей в регионе, поскольку население Восточной Европы и Ближнего Востока продолжает расти. Завод должен был выпускать 300 000 автомобилей в год.

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