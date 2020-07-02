Таке рішення викликало різке падіння продажів у регіоні, на який орієнтоване виробництво.

“Причиною цього є падіння попиту на світовому автомобільному ринку через “корону” та подальші перспективи до спаду. З сьогоднішньої точки зору, таким чином, розширювати потужності нема потреби”, – пояснили у Volkswagen.

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Продажі автомобілів в усьому світі скоротилися, внаслідок пандемії коронавірусу, уряди намагаються утримувати громадян вдома, щоб уповільнити поширення COVID-19. Хоча продажі авто показують ознаки життя в країнах, що поступово виходять із карантину, експерти очікують, що щорічні показники продажів ще довгий час не зможуть досягти рівня до пандемії.

Турецький виробничий комплекс VW зіткнувся з більш ніж просто глобальною пандемією на шляху до введення в експлуатацію, за планом – у 2022 році. Німецький автовиробник офіційно зупинив плани, після вторгнення країни в Сирію у 2019 році. Компанія VW все ще бачила потенціал для виробництва автомобілів у регіоні, оскільки населення Східної Європи та Близького Сходу продовжує зростати. Завод повинен був випускати 300 000 автомобілів на рік.

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