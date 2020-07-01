Японський преміум-бренд змінив стратегію на світовому ринку і поки не бачить майбутнього з електромобілями.

Починаючи з 1 квітня 2020-го Глобальна штаб-квартира Infiniti почала роботу в офісі, розташованого в японській Йокогамі, куди вона переїхала з Гонконгу. Цей крок – початок чергової трансформації бренду в системі Nissan Motor Corporation.

Infiniti прийняла рішення сконцентрувати сили на ринках, де бренд може розраховувати на максимальну ефективність і максимальну прибутковість. Саме тому було прийнято рішення покинути Європейський регіон, і зосередитися на просуванні в Північній Америці, Китаї, Росії, Україні, Казахстані і на Близькому Сході, а також в Азіатсько-тихоокеанському регіоні. Оскільки для компанії важлива не загальна кількість охоплених ринків, а їх якість. Це допоможе Infiniti ефективніше використовувати ресурси для подальшого просування і зростання.

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В рамках глобального процесу підвищення ефективності виробництва, майбутня модельна лінійка Infiniti буде використовувати можливості загальних платформ Nissan Motor Company і відмовиться від інших платформ, зокрема, спільної з Mercedes-Benz.

Nissan Motor Company буде розвивати Infiniti як неординарний, яскравий преміальний бренд в структурі компанії. Керівником компанії призначений Пейман Каргар, у якого за плечима – 23-річний стаж роботи в автомобільній індустрії.

Nissan Motor Company запускає нові моделі Infiniti. Вже в цьому році першою новинкою стане кросовер-купе Infiniti QX55, в дизайні якого читаються відсилки до легендарного кросовера FX – однієї з найважливіших моделей в історії бренду. Найпопулярніший в нинішній лінійці бренду кросовер QX60 вже незабаром переживе зміну поколінь.

Частиною нової стратегії Infiniti стане значно вдосконалена технологія e-Power, яка буде доступна нарівні з іншими, традиційними варіантами силових установок. Infiniti розробляє унікальну преміум-версію технології Nissan e-POWER, яка відрізняється підвищеною потужнісною віддачею і помітно нижчим рівнем шуму.

Установки e-Power стануть вирішенням проблеми електрифікації найближчого майбутнього, а ось 100-відсоткові електромобілі відкладені на подальшу перспективу.

Нагадаємо, що новий Nissan Rogue показаний офіційно.