Японский премиум-бренд сменил стратегию на мировом рынке и пока не видит будущего с электромобилями.

Начиная с 1 апреля 2020-го глобальная штаб-квартира Infiniti начала работу в офисе, расположенного в японской Йокогаме, куда она переехала из Гонконга. Этот шаг – начало очередной трансформации бренда в системе Nissan Motor Corporation.



Infiniti приняла решение сконцентрировать силы на рынках, где бренд может рассчитывать на максимальную эффективность и максимальную прибыльность. Именно поэтому было принято решение покинуть Европейский регион, и сосредоточиться на продвижении в Северной Америке, Китае, России, Украине, Казахстане и на Ближнем Востоке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поскольку для компании важно не общее количество охваченных рынков, а их качество. Это поможет Infiniti эффективнее использовать ресурсы для дальнейшего продвижения и роста.

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В рамках глобального процесса повышения эффективности производства, будущая модельная линейка Infiniti будет использовать возможности общих платформ Nissan Motor Company и откажется от других платформ, в частности, общую с Mercedes-Benz.

Nissan Motor Company будет развивать Infiniti как неординарный, яркий премиальный бренд в структуре компании. Руководителем компании назначен Пейман Каргар, у которого за плечами - 23-летний стаж работы в автомобильной индустрии.



Nissan Motor Company запускает новые модели Infiniti. Уже в этом году первой новинкой станет кроссовер-купе Infiniti QX55, в дизайне которого читаются отсылки к легендарному кроссоверу FX – одной из важнейших моделей в истории бренда. Самый популярный в нынешней линейке бренда кроссовер QX60 уже в скором времени переживет смену поколений.





Частью новой стратегии Infiniti станет значительно усовершенствованная технология e-Power, которая будет доступна наравне с другими, традиционными вариантами силовых установок. Infiniti разрабатывает уникальную премиум-версию технологии Nissan e-POWER, которая отличается повышенной мощностной отдачей и заметно более низким уровнем шума.



Установки e-Power станут решением проблемы электрификации ближайшего будущего, а вот 100-процентные электромобили отложены на дальнейшую перспективу.

Напомним, что новый Nissan Rogue показан официально..