Виробничий комплекс, відомий як Smartville, розпочав роботу у 1997 році і з тих пір випустив 2,2 мільйони "Смартів".

Компанія Mercedes-Benz офіційно повідомила про “намір почати переговори про продаж” свого автозаводу в місті Амбах.

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Протягом більш, як 20 років на заводі ведеться виробництво компактних сітікарів, а віднедавна – електрокарів Smart EQ Fortwo. Наступне ж покоління Smart будуть випускати вже у Китаї. Виробництво на спільному підприємстві Daimler-Geely планують розпочати у 2022 році.

Раніше передбачалось, що вивільнені потужності французького підприємства використають для виробництва батарейних Mercedes EQ, однак плани концерну “відкорегував” COVID-19, через який Daimler розпочав скорочення і оптимізацію своєї глобальної виробничої мережі.

Повідомляється, що Daimler виставив умову на придбання заводу: виробництво в Амбаху повинно продовжуватись аж до випуску нового покоління Smart. Така умова створює додаткові труднощі, однак німецький концерн все ж сподівається виручити за заводський комплекс близько 500 мільйонів євро.

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