Премиальный бренд Nissan'а ушел сразу после того, как материнская компания окончательно покинула рынок.

Пресс-служба компании Infiniti направила лаконичное письмо, в котором тепло попрощалась с российским рынком с помощью японской мудрости. «Если у проблемы есть решение, то перестаньте волноваться, а если решения нет, волноваться нет смысла».

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Специалисты отметили, что принятие ситуации является одним из основных столбов национальной культуры Страны восходящего солнца. Компания продавала автомобили в России более 15 лет.

В конце октября в российском Минпромторге сообщили, что из списка ввозимых в Россию по параллельным импортом автомобильных марок могут убрать компанию Nissan. Однако это может произойти, если в стране наладят послепродажное обслуживание японских машин.