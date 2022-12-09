Выход подавляющего большинства мировых автопроизводителей с российского рынка открыл дорогу китайцам. Пока они уже занимают львиную долю рынка.

Лишь 14 брендов из 60 остались на российском автомобильном рынке до конца 2022 года, три из них российские, а остальные – китайские. Об этом говорится в письме ассоциации "Российские автомобильные дилеры" по адресу дилеров китайских брендов.

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"На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать с 60 брендов (на начало 2022 года – ред.) только 14. Из них три бренда – отечественные. Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные китайские: Chery, Geely, Haval, Jac , Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda", - заявили в ассоциации.

"С точки зрения национального микса российский авторынок уже китайский на 78 процентов", - говорится в письме.

Пока почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию.

Китайские бренды составляют почти треть автомобильного рынка России – этот сектор больше, чем любой другой, демонстрирует растущее значение Китая для экономики РФ после ухода западных компаний.