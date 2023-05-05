СБУ викрила ділка, який допомогав багатим росіянам купувати дорогі автівки.

Кіберфахівці та слідчі СБУ ліквідували масштабну схему нелегального експорту до рф підсанкційних автомобілів преміум-класу.



До організації оборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії та має там власний бізнес, повідомляє пресслужба СБУ.

До речі білоруські автовиробники потрапили під американські санкції

Фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку РФ. Зокрема, ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень.



Серед замовників підсанкційної продукції – представники топменеджменту кремлівського монополіста “Газпром” і пропагандистського телеканалу Russia Today. Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським «замовникам» 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро.



Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури.





Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти – до Росії. Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн.





Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її. Також за поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.



До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.



На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.