Мінфін США запровадив санкції стосовно білоруських машинобудівних підприємств - Білоруського автозаводу (БелАЗ) і Мінського автозаводу (МАЗ).

У повідомленні на сайті Мінфіну зазначено, що ці компанії занесено до SDN List.

У пресрелізі Мінфіну уточнюють, що Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) також занесло до списку дев'ять фізичних осіб із Білорусі та визначило літак Boeing-737 самопроголошеного президента Олександра Лукашенка як заблоковану власність, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Раніше санкції стосовно БелАЗу і МАЗу застосували Євросоюз і Канада. Також санкції запроваджено проти гендиректора БелАЗу Сергія Никифоровича та керівника МАЗу Валерія Іванковича.

Запроваджені санкції передбачають, що вся власність внесених до списку компаній і фізосіб, яка перебуває на території США, заблокована. Також заблоковано діяльність будь-яких організацій, які прямо або непрямо належать одній або кільком заблокованим особам на 50% і більше, індивідуально або в сукупності.

Пояснюється, що під санкції США можуть потрапити фінустанови та інші особи, які здійснюють операції з компаніями, внесеними до санкційного списку.

ВАТ "БелАЗ" (керуюча компанія "БелАЗ-Холдингу") – один із найбільших світових виробників кар'єрних самоскидів і транспортного устаткування для гірничодобувної та будівельної промисловості. Займає близько 30% світового ринку кар'єрних самоскидів особливо великої вантажопідйомності. Виробляє найбільший у світі кар'єрний самоскид вантажопідйомністю 450 тонн.

ВАТ "МАЗ" (керуюча компанія холдингу "Белавтомаз") виробляє вантажну і пасажирську автотехніку, автобуси та мікроавтобуси, спецмашини. Донедавна компанія була однією з найбільших виробників автотехніки в СНД.