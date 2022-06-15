Прокуратура заарештувала активи білоруських підприємств на 20 млн грн

За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва арештовано та передано в управління АРМА корпоративні права на понад 3 млн грн та понад 17 млн грн грошових коштів білоруської нафтової компанії.

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Встановлено, що в місті Києві та на території інших регіонів України здійснювала свою діяльність білоруська нафтова компанія, засновниками якої є ЗАТ “Білоруська Нафтова Компанія” та Республіканське Унітарне Підприємство “Виробниче Об'єднання «Бєлоруснафта”.

Білоруським компаніям інкримінується фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

У 2021 році через ці білоруські компанії було імпортовано в Україну 1570 тис. т ДП, 670 тис. т бензинів і 27 тис. т реактивного пального.