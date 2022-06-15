Стоимость активов белорусских предприятий - 20 млн грн.

По ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева арестовано и передано в управление АРМА корпоративные права на более 3 млн грн и более 17 млн грн денежных средств белорусской нефтяной компании.

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Установлено, что в городе Киеве и на территории других регионов Украины осуществляла свою деятельность белорусская нефтяная компания, учредителями которой являются ЗАО “Белорусская Нефтяная Компания” и Республиканское унитарное предприятие “Производственное объединение “Белоруснефть”.

Белорусским компаниям инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.