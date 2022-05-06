Нафтопереробні заводи в Білорусі працюють на половину потужності та майже повністю заповнили усі склади та цистерни. Пальне вже нікуди дівати.

Нафтопереробка, одна з найприбутковіших галузей Білорусі, традиційно заробляла на експорті – 35% її продукції постачалося до Європи, ще 33% – до України. Війна в Україні позбавила Білорусь цих ринків.

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Зараз завантаження на НПЗ мінімальне – “Нафтан” переробляє 11 тисяч тонн нафти на добу, а Мозирський НПЗ – 14 тисяч тонн. Для Мозиря це близько 45% звичайного завантаження. “Нафтан” постачає все на внутрішній ринок. Мазут раніше йшов на експорт, тепер нікуди постачати, у Росії свого вистачає.

Мозирський НПЗ також працює на внутрішній ринок, невелику кількість 92-го бензину проштовхують на експорт через російський порт. Через повні склади підприємства змушені влаштовувати дострокові ремонти.

Співробітникам урізали матеріальні виплати за колективним договором і немає жодних квартальних премій. Людей на місця звільнених переводять з нерентабельних і простоюючих цехів. Як довго за таких умов вдасться підтримувати заводи, невідомо. В Україні тим часом страшенний дефіцит пального.