На українських АЗС вишикувалися величезні черги. На деяких із них бензин продають по 5-10 л в одні руки, на більшості на табло з цінами сяють нулі, тобто пального на них немає. Коли ринок стабілізується і якою ціною?

Проблем з пальним виникли через кілька факторів. Проте, вирішення ситуації наразі неможливе через українські контролюючі органи, які фактично паралізували постачання пального в Україну. Ті, хто готовий працювати та заводити пальне, не може цього зробити через перепони з боку діючої влади.

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Проблеми на митниці

"Сьогодні стоять близько 500 порожніх бензовозів, готових їхати до Європи. Їх вистачило б вирішити всі питання, вони можуть привезти однією ходкою 12 тис. тонн, місячне споживання. Чому вони стоять? Тому що занадто багато бюрократії! Нам потрібно отримати екологічний сертифікат, оформити чіпи та тахографи для водіїв. У багатьох з них немає закордонних паспортів, тому що раніше вони їздили по Україні. Когось не випускають за кордон через аліменти, прострочені споживчі кредити. Зелений коридор, а Україна не випускає!", - каже генеральний директор та засновник транспортної компанії, що спеціалізується на постачанні нафтопродуктів, Prime Group TM Дмитро Леушкін.

Але у тих, хто зміг виїхати з України, виникають проблеми, як у неї повернутися. "На вході в країну стоїть величезна кількість заправних цистерн різних операторів. Вони можуть стояти тижнями. Митниця, як завжди, не помічає, що у нас є війна та паливна криза. Хочеться підвісити за ноги когось з уряду та з митниці. Вони просто допомагають ворогові. Замість того, щоб критично важливу сировину і товари сюди пропускати без затримки, вони продовжують дотримуватися старих процедур" - пише Дмитро Леушкін.

Скільки коштуватиме пальне?

Відповідь це питання залежить як від вартості самого пального та ціни його перевезення, і від розміру оподаткування. "У парламентській фракції СН щодня точиться дискусія про те, продовжувати обмежувати ціни або відпустити їх. Я за другий варіант рішення. Ми можемо зіткнутися з подорожчанням палива, але воно буде у продажу, – каже народний депутат Роман Каптелов.

"Ціна на пальне в Україні залежатиме від світових цін, які за минулий тиждень виросли на 10%. Проте, мені здається, ринок намацав точку рівноваги. Підвищити ціни на нафту може запровадження ембарго проти росії, поки що незрозуміло, як ринок на нього відреагує", – каже паливний експерт Сергій Куюн.

Коли зникнуть черги на АЗС?

Сергій Куюн вважає, що у цьому сенсі весь травень буде складним. Експерт сподівається, що з червня полегшає.

Дмитро Леушкін вважає, що крім звичайних факторів, що впливають на споживання палива, криза посилить ажіотажний попит і бюрократичні рогатки. "Це як валютний ринок: його розігріли, а тепер його так швидко не заспокоїти. Поки що у всіх у гаражі не стоятиме по 10 каністр бензину, люди не заспокоюються і купуватимуть, і купуватимуть. Раніше серпня дефіцит палива нікуди не зникне. Звикайте до нових умов. На жаль, не випускає Україна бензовози за пальним. Пройти процедуру отримання всіх папірців – це 2-3 місяці. Звідси і термін вирішення питання".