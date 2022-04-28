Верховна Рада готується до повернення скасованих податків на пальне. Народні обранці обґрунтовують такі наміри "значними втратами надходжень до бюджету".

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану” №7311, який передбачає повернення акцизних зборів і збільшення ставки ПДВ до 20% на пальне.

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Ініціаторами законопроєкту виступили 14 депутатів фракції "Слуга народу" і "Голосу" на чолі з головою комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

Зокрема, в проекті закону пропонується виключити пункт 41 підрозділу 5, згідно з яким на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України ставки акцизного податку на пальне були встановлені обсягом 0 євро на 1000 т.

Також депутати пропонують виключити раніше ухвалену норму про тимчасове впровадження податку на додану вартість на пальне обсягом 7%. Тим самим пропонується повернути його до 20%.

"Скасування акцизу та зменшення ПДВ з 20 до 7% в середині березня знизило ціни на 10-12 грн/л. Відповідно, повернення податків приведе до зворотнього ефекту", – пише на своїй сторінці у соцмережі паливний експерт Сергій Куюн.

У пояснювальній записці до документу зміни в частині митних платежів народні обранці обгрунтовують значними втратами надходжень до бюджету.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

До речі, в цьому ж законопроєкті прописана відміна так званого “нульового розмитнення” при ввозі автомобілів.