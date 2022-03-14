Зменшення ПДВ та акцизу на пальне наразі розглядається у Верховній Раді України. Однак законопроект ще не не ухвалений.

Основний законопроект під номером 7137 вже отримав висновок від Головного науково-експертного управління Верховної Ради, але для голосування у залі має пройти ще кілька етапів.

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В управлінні не заперечують, що внесено законодавчу пропозицію щодо повної відміни акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ. А також на встановлення ПДВ на ці види пального на рівні 7%. На додаток, спеціалісти управляння вважають, що попри втрати бюджету потрібно також прорахувати інтерес постачальників пального, щоб не виникало ситуації, коли постачання стане невигідним навіть за умови зниження податкового навантаження.

Також у Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроект, схожий за змістом. Він також передбачає значне послаблення податкового навантаження з боку держави.

Згідно його тексту не вважається постачанням (не оподатковується) передача пального через примусове відчуження чи вилучення майна для потреб держави, передача ЗСУ та іншим, а також надання пального як гуманітарної допомоги.

Він також передбачає встановлення 0 ставки акцизу та 7% ПДВ на пальне. Окрім того, у ньому передбачена чимала кількість послаблень для бізнесу, зменшення кількості перевірок тощо.

Президент України заявив у своєму відеозверненні, що на час війни та повоєнного відновлення потрібна нова податкова модель. "Щоб люди розуміли, що всі цінності збережено і можна не боятися щось втратити". Кабмін працює над тим, як це оформити нормативно. "День-два – будуть деталі", – анонсував президент.