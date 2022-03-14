Уменьшение НДС и акциза на топливо рассматривается в Верховной Раде Украины. Однако готового к голосованию законопроекта еще нет.

Основной законопроект под номером 7137 уже получил заключение от Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, но для голосования в зале предстоит пройти еще несколько этапов.

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В управлении не отрицают внесение законодательного предложения относительно полной отмены акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ и установление НДС на эти виды топлива на уровне 7%. Более того, специалисты управления считают, что, несмотря на потери бюджета, нужно также просчитать интерес поставщиков топлива, чтобы не возникало ситуации, когда поставки станут невыгодными даже при снижении налоговой нагрузки.

Также в Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект схожий по содержанию. Он также предполагает значительное ослабление налоговой нагрузки со стороны государства.

Так по его нормам не считается поставкой (не облагается налогом) передача топлива через принудительное отчуждение или изъятие имущества для нужд государства, передача ВСУ и другим, а также предоставление топлива как гуманитарной помощи.

Он также предусматривает установление ставки акциза и 7% НДС на топливо. Кроме того, в нем предусмотрено немалое количество ослаблений для бизнеса, уменьшение количества проверок и т.д.

Ввиду крайне напряженного состояния с топливом и значительным ростом цен на него принять какой-либо из этих законопроектов нужно было еще неделю назад. Это позволило бы сгладить ситуацию. Сколько еще власти будут рассматривать законопроект, пока неизвестно.