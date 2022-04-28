Верховная Рада готовится к возврату отмененных налогов на топливо. Народные избранники обосновывают такие меры "значительными потерями поступлений в бюджет".

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отдельных налогах и сборах в период военного, чрезвычайного положения” №7311, который предусматривает возврат акцизных сборов и увеличение ставки НДС до 20% на топливо.

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Инициаторами законопроекта выступили 14 депутатов фракции "Слуга народа" и "Голоса" во главе с главой комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

В частности, в проекте закона предлагается исключить пункт 41 подраздела 5, согласно которому на период до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины ставки акцизного налога на топливо были установлены в размере 0 евро на 1000 т.

Также депутаты предлагают исключить ранее принятую норму о временном введении налога на добавленную стоимость на топливо в объеме 7%. Тем самым предлагается вернуть его до 20%.

"Отмена акциза на уменьшение НДС с 20 до 7% в середине марта снизила цены на 10-12 грн/л. Соответственно возврат налогов приведет к обратному эффекту", – пишет на своей странице в соцсети топливный эксперт Сергей Куюн.

В пояснительной записке к документу изменения в части таможенных платежей народные избранники обосновывают большими потерями поступлений в бюджет.

Напомним, 15 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". Одним из временных налоговых послаблений является отмена акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7%. Это позволило снизить цены на топливо на 12-13 грн/л.