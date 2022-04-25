Решение будет принято правительством и парламентом ориентировочно в четверг.

Первый заместитель главы Гостаможслужбы Александр Щуцкий объяснил позицию ведомства относительно беспошлинного ввоза транспортных средств во время военного положения.

Александр Щуцкий, первый заместитель главы Гостаможслужбы

По его словам, главная задача Гостаможслужбы – уменьшить время оформления гуманитарных грузов. Ведь в начале войны таможенники существенно упростили оформление гумгрузов. Партнеры из Молдовы, Польши тоже пошли навстречу и выделили для доставки помощи украинцам отдельные полосы.

Сегодня количество транспортных средств, которые хотят въехать в Украину, значительно возросло. Одна из причин – закон о беспошлинной растаможке транспортных средств. Партнеры поняли это таким образом, что ситуация в нашей стране улучшилась и отменили упрощенное прохождение гумгрузов.

Кстати Нулевую растаможку автомобилей продлено как минимум до 25 мая

К примеру, только на пункте пропуска в Ягодине сейчас стоит очередь из 800 автомобилей, а была – больше тысячи. В рамках этого Гостаможслужбой было увеличено количество сотрудников и выделены отдельные пункты пропуска для автомобилей, которые завозятся по новому закону.

Также Гостаможслужба рекомендует перевозчикам, которые ввозят гуманитарные грузы, оформлять предварительные электронные таможенные декларации. Это значительно ускорит их пропуск на границе.

Чтобы оформить беспошлинное пересечение транспортного средства, таможенникам нужно около 40 минут. Это занимает драгоценное время для оформления гуманитарных грузов. За время действия этого закона было ввезено более 14 тысяч автомобилей, и этот поток только увеличивается. Если бы они платили налоги, государство получило бы 1 миллиард 400 миллионов гривен в госбюджет.

Еще одна проблема – ввозятся не только бюджетные, но и дорогие новые автомобили. Поэтому сейчас правительством и Верховной Радой рассматривается ситуация относительно этого закона, решение мы увидим уже в четверг. Законодатель рассматривает варианты отмены этого закона или его ограничение.

Основная задача этих шагов – убрать очереди на границе, максимально снизить время простоя гуманитарного груза.