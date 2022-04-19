Закон действует на время военного положения, а его президент планирует продлить на два месяца.

Законопроект о продлении военного положения глава государства подал в парламент. Карточка законопроекта уже появилась на сайте Верховной Рады, а вот текст – еще нет. Именно поэтому предложенная президентом дата неизвестна.

Согласно украинскому законодательству, президент может указом продлевать военное положение на один месяц. После начала российского вторжения, 24 февраля, это было уже сделано дважды. Сейчас оно действует до 25 апреля. Впрочем, нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк сообщает, что на этот раз военное положение продлят вплоть до 24 июня.

Кстати Главные вопросы и ответы относительно закона о нулевой растаможке

После указа Верховная Рада должна утвердить этот указ соответствующим постановлением.

Закон под названием “О внесении изменений... по совершенствованию законодательства на период действия военного положения” № 2142-IX позволяет без уплаты налогов ввозить в Украину транспортные средства на время действия военного положения. Таким образом, сейчас оно действует только до 25 апреля. Однако если парламент примет закон о продлении военного положения, то автоматически будет продлен и срок “нулевой растаможки”.