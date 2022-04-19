Закон діє на час воєнного стану, а його президент планує подовжити на два місяці.

Законопроєкт про продовження воєнного стану глава держави подав до парламенту. Картка законопроєкту вже з’явилася на сайті Верховної Ради, а от текст – ще ні. Саме тому запропонована президентом дата невідома.

Згідно українського законодавства, президент може указом подовжувати воєнний стан на один місяць. Після початку російського вторгнення, 24 лютого, це було вже зроблено двічі. Наразі він діє до 25 квітня. Втім, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляє, що цього разу воєнний стан продовжать аж до 24 червня.

До речі головні питання та відповіді щодо закону про нульове розмитнення

Після Указу Верховна Рада має затвердити цей указ відповідною постановою.

Закон під назвою "Про внесення змін… щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану" № 2142-IX дозволяє без сплати податків ввозити в Україну транспортні засоби на час дії воєнного стану. Таким чином, наразі він діє лише до 25 квітня. Однак якщо парламент прийме закон про подовження воєнного стану, то автоматично буде подовжено і термін “нульового розмитнення”.