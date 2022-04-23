Из-за огромных очередей на границах пограничники решили ограничить оформление транспортных средств на отдельных пропускных пунктах.

По словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Наема, из-за больших очередей на въезд в Украину гуманитарные грузы (снаряжение для бойцов, продукты питания и медикаменты) не могут вовремя попадать в пункт назначения. Очереди создают автомобили, которые завозятся без растаможки для украинских граждан. Да, на некоторых пунктах пропуска из Польши стоят по 700-800 автомобилей.

Он рассказал, что в связи с большими очередями на въезд в Украину, которые связаны с резким ростом импорта легковых автомобилей, начиная с 00:00 25 апреля 2022 года ввозимые для личных нужд легковые автомобили будут оформляться исключительно на следующих пунктах пропуска:

на участке польской границы - "Угринов", "Грушев", "Смольница", "Устилуг";

на участке словацкой границы – пункт пропуска "М. Березный";

на участке венгерской границы – пункты пропуска "Довинково", "Косино".

"Наверное, в общем-то, это неплохо, что наши граждане настолько оптимистично смотрят на будущее, что готовы ввозить в страну новые автомобили. Но есть один нюанс. Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии слегка удивлены таким активным обновлением автопарка страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь, их, например, шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ВСУ" автомобилей класса "люкс".

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Для понимания за восемь дней после отмены пошлин в страну было импортировано 14 300 (!) легковых автомобилей. В том числе десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн грн. И это только автомобили. Кроме этого, за тот же период в страну абсолютно законно, без каких-либо таможенных платежей завезено "гуманитарной помощи" в виде разных тканей – на 360 млн грн, мобильных телефонов почти – на 200 млн грн и прочее", – добавил Найем.