Через величезні черги на кордонах прикордонники вирішили обмежити оформлення транспортних засобів на окремих пропускних пунктах.

За словами заступника міністра інфраструктури Мустафи Наєма, через великі черги на в'їзд в Україну гуманітарні вантажі (спорядження для бійців, продукти харчування і медикаменти) не можуть вчасно потрапляти в пункт призначення. Черги створюють автомобілі, які завозяться без розмитнення для українських громадян. Так, на деяких пунктах пропуску з Польщі стоять по 700-800 автомобілів.

Він розповів, що у зв'язку з великими чергами на в'їзд в Україну, які пов'язані з різким зростанням імпорту легкових автомобілів, починаючи з 00:00 25 квітня 2022 року легкові автомобілі, що ввозяться для особистих потреб, будуть оформлятися виключно на наступних пунктах пропуску:

на ділянці польського кордону – "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Устилуг";

на ділянці словацького кордону – пункт пропуску "М. Березний";

на ділянці угорського кордону – пункти пропуску "Давінкове", "Косине".

"Напевно, загалом це непогано, що наші громадяни настільки оптимістично дивляться на майбутнє, що готові ввозити в країну нові автомобілі. Але є один нюанс. Наші партнери в Польщі, Словаччині та Румунії злегка здивовані таким активним оновленням автопарку країни, для якої весь світ збирає кошти на гуманітарну допомогу. Їх, наприклад, шокують промислові масштаби імпорту "для потреб ЗСУ" автомобілів класу "люкс".

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Для розуміння, за вісім днів після скасування мит до країни було імпортовано 14 300 (!) легкових автомобілів. У тому числі десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 випуску і навіть Cadillac Escalade за 3,1 млн грн. І це лише автомобілі. Крім цього, за той же період до країни абсолютно законно, без жодних митних платежів завезено "гуманітарної допомоги" у вигляді різних тканин – на 360 млн грн, мобільних телефонів майже – на 200 млн грн та інше", – додав Найєм.

"На жаль, деякі наші співгромадяни інтерпретували ініціативу уряду про допомогу волонтерам та армії. Думаю, найближчим часом ми із колегами з міністерства фінансів та митної служби запропонуємо Кабінету міністрів відповідні зміни до нормативної бази, щоб виправити цю ситуацію без шкоди для справжніх волонтерів", – зазначив він.