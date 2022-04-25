Рішення буде прийняте урядом та парламентом орієнтовно в четвер.

Перший заступник голови Держмитслужби Олександр Щуцький пояснив позицію відомства щодо безмитного ввезення транспортних засобів під час воєнного стану.

Олександр Щуцький, перший заступник голови Держмитслужби

За його словами, головне завданні Держмитслужби – зменшити час оформлення гуманітарних вантажів. Адже на початку війни митники суттєво спростили оформлення гумвантажів. Партнери з Молдови, Польщі теж пішли назустріч і виділили для доставки допомоги українцям окремі смуги.

Натомість сьогодні кількість транспортних засобів, які хочуть в'їхати в Україну, значно зросла. Одна з причин – закон про безмитне розмитнення транспортних засобів. Партнери зрозуміли це таким чином, що ситуація в нашій країні покращилась і скасували спрощене проходження гумвантажів.

До речі Нульове розмитнення автомобілів подовжено як мінімум до 25 травня

Наприклад, лише на пункті пропуску в Ягодині зараз стоїть черга 800 автомобілів, а була – більше тисячі. В рамках цього Держмитслужбою було збільшено кількість співробітників та виділені окремі пункти пропуску для автомобілів, які завозяться по новому закону.

Також Держмитслужба рекомендує перевізникам, які ввозять гуманітарні вантажі, оформляти попередні електронні митні декларації. Це значно пришвидшить їх пропуск на кордоні.

Щоб оформити безмитний перетин транспортного засобу, митникам потрібно близько 40 хвилин. Це забирає дорогоцінний час для оформлення гуманітарних вантажів. За час дії цього закону було завезено більше 14 тисяч автомобілів, і цей потік лише збільшується. Якби за них були сплачені податки, держава отримала б 1 мільярд 400 млн гривень у держбюджет.

Ще одна проблема – ввозяться не лише бюджетні, але й дорогі нові автомобілі. Тому зараз урядом та Верховною Радою розглядається ситуація щодо цього закону, рішення ми побачимо вже в четвер. Законодавець розглядає варіанти скасування цього закону або його обмеження.

Основне завдання цих кроків – прибрати черги на кордоні, максимально зменшити час простою гуманітарного вантажу.