На украинских АЗС выстроились огромные очереди. На некоторых из них бензин продают по 5 – 10 л в одни руки, на большинстве на табло с ценами зияют нули, то есть топлива на них нет. Когда рынок стабилизируется и какой ценой?

Проблемы с топливом возникли из-за нескольких факторов. Однако решение ситуации пока невозможно через украинские контролирующие органы, которые фактически парализовали поставки топлива в Украину. Те, кто готов работать и заводить топливо, не может этого сделать из-за преград со стороны действующей власти.

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Проблемы на таможне

“Сегодня стоят около 500 пустых бензовозов, готовых ехать в Европу. Их хватило бы решить все вопросы, они могут привезти одной ходкой 12 тыс. тонн, месячное потребление. Почему они стоят? Потому что слишком много бюрократии! Нам нужно получить экологический сертификат, оформить чипы и тахографы для водителей. У многих из них нет загранпаспортов, потому что раньше они ездили по Украине. Кого-то не выпускают за границу из-за алиментов, просроченных потребительских кредитов. Зеленый коридор, а Украина не выпускает!”, – говорит генеральный директор и основатель транспортной компании, специализирующейся на поставках нефтепродуктов, Prime Group TM Дмитрий Леушкин.

Но у тех, кто смог выехать из Украины, возникают проблемы, как в нее вернуться. “На входе в страну стоит огромное количество заправочных цистерн разных операторов. Они могут стоять неделями. Таможня как всегда не замечает, что у нас есть война и топливный кризис. Хочется подвесить за ноги кого-то из правительства и из таможни. Они просто помогают врагу. Вместо того, чтобы критически важное сырье и товары сюда пропускать без задержки, они продолжают придерживаться старых процедур”, – пишет Дмитрий Леушкин.

Сколько будет стоить топливо?

Ответ на этот вопрос зависит от стоимости самого топлива и его цены перевозки, и от размера налогообложения. “В парламентской фракции СН ежедневно идет дискуссия о том, продолжать ограничивать цены или отпустить их. Я за второй вариант решения. Мы можем столкнуться с подорожанием топлива, но оно будет в продаже”, – говорит народный депутат Роман Каптелов.

“Цена на топливо в Украине будет зависеть от мировых цен, которые за прошедшую неделю выросли на 10%. Однако мне кажется, рынок нащупал точку равновесия. Повысить цены на нефть может введение эмбарго против России, пока непонятно, как рынок на него отреагирует”, – говорит топливный эксперт Сергей Куюн.

Когда исчезнут очереди на АЗС?

Сергей Куюн считает, что в этом смысле весь май будет сложным. Эксперт надеется, что с июня полегчает.

Дмитрий Леушкин считает, что помимо обычных факторов, влияющих на потребление топлива, кризис усилит ажиотажный спрос и бюрократические рогатки. “Это как валютный рынок: его разогрели, а теперь его так быстро не успокоить. Пока у всех в гараже не будет стоять по 10 канистр бензина, люди не успокаиваются и будут покупать и покупать. Ранее августа дефицит топлива никуда не исчезнет. Привыкайте к новым условиям. К сожалению, не выпускает Украина бензовозы за топливом. Пройти процедуру получения всех бумажек это 2 – 3 месяца. Отсюда и срок решения вопроса”.