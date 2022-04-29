Дефицит топлива возник из-за совокупности нескольких очень мощных факторов, понимание которых ответит на вопрос когда этот дефицит закончится.

Самое мощное влияние на рынок топлива оказало прекращение сотрудничества с Россией и Беларусью – из этих стран Украина получала более 60% горючего. Второй фактор – массовое уничтожение нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов в результате военных действий. Ну и наконец третий фактор – государственная политика, в частности, госрегулирование цен на топливо.

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Именно госрегулирование сейчас стало тем решающим последним фактором, из-за которого и возник дефицит топлива. Снижение налогов сыграло свою роль и ценовой шок для людей был не столь болезненным. Однако регулируя потребительские цены государство не дает трейдерам зарабатывать, а они перестают работать, ведь работа без должной прибыли мало кому интересна. Это привело к остановке всей цепочки поставок и быстро ее восстановить будет непросто.

“Даже если правительство позволит продавать сейчас по 100 грн/л, топливо не появится. Хотя нет, может и появится, но не потому, что кто-то выставит "прихваченное" топливо, а потому, что тот фиксированный объем просто не будут покупать", – говорит топливный эксперт Сергей Куюн.

Поэтому становится очевидным, что нынешняя ситуация с исчезновением топлива из АЗС немедленно нуждается в оперативном реагировании со стороны государственных структур. Если механизм госрегулирования будет изменен или отменен – шансы на появление топлива в ближайшие недели появятся.

Уничтожение нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов восстановить за несколько недель или месяцев невозможно физически. Но у Украины есть "козырь в рукаве" – подпольные нефтеперерабатывающие заводы. Именно они могут хотя бы частично обеспечить немедленные потребности в топливе, пусть и не самом высоком качестве. Для этого им нужно сырье с поставкой которой сейчас тоже проблемы, но их решение возможно в сжатые сроки. При этом нужно понимать, что для полного восстановления топливной инфраструктуры требуется не один год и как было еще несколько месяцев назад, в ближайшие годы точно не станет.

Речь о возобновлении поставок из России и Беларуси пока не идет вообще. Однако война еще не окончена и какими будут результаты вооруженных противостояний точно не знает никто. Даже после прекращения войны процесс восстановления экономических завязок может занять десятилетие, если вообще будет возможным.

Подводя итог, можно понять, что оперативное преодоление дефицита возможно только в тандеме с ростом цен. При этом сейчас невозможно сказать, до каких пределов они будут расти. Очевидно, что мы двигаемся в сторону европейского уровня, где 2 евро за литр горючего – вполне нормальная цена.