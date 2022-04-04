Оккупанты обстреляли Кременчугский НПЗ и составы горюче-смазочных материалов. Инфраструктура предприятия уничтожена.

Российские оккупанты утром 2 апреля ракетными обстрелами уничтожили инфраструктуру Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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“Теперь могу заявить официально. Сегодня оккупанты массированно обстреляли Кременчугский НПЗ и окружающие составы горюче-смазочных материалов. К сожалению, инфраструктура предприятия уничтожена. Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар”, – написал Лунин в своем телеграм-канале в субботу вечером.

По его словам, экологической катастрофы нет, ГСЧС контролирует ситуацию.

В то же время он отметил, что, по данным на данный момент, пострадали несколько человек, которые получили ожоги, но их жизни ничего не угрожает.

“Прошу жителей Полтавщины не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. В Украине – война, ситуация очень сложная, но полностью контролируемая”, – считает Лунин.