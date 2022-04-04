Окупанти обстріляли Кременчуцький НПЗ та склади паливно-мастильних матеріалів. Інфраструктура підприємства знищена.

Російські окупанти вранці 2 квітня ракетними обстрілами знищили інфраструктуру Кременчуцького нафтопереробного заводу. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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“Тепер можу заявити офіційно. Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу”, – написав Лунін у своєму телеграм-каналі у суботу ввечері.

За його словами, екологічної катастрофи немає, ДСНС контролює ситуацію.

Водночас він зазначив, що, за даними на цей момент, постраждали кілька людей, які отримали опіки, але їх життю нічого не загрожує.

“Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні – війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована”, – вважає Лунін.