В «Укравтодорі» вже підрахували кількість знищених у результаті бойових дій доріг і назвали суму необхідну для їх відновлення.

Перший заступник глави Держагентства автомобільних доріг України Укравтодор Андрій Івко повідомив, що зі 170 тисяч кілометрів із 170 тисяч кілометрів знищено 23 тисячі кілометрів доріг загального користування. Крім того, 273 штучні споруди, у тому числі мости, шляхопроводи тощо теж було знищено.

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Загальна сума збитків сягає сотень мільярдів гривень. “Загальна сума, яку ми вже підрахували, становить 874 млрд. грн. Іншими словами, це сума на відновлення зруйнованих під час війни техногенних споруд та доріг, у тому числі 835 млрд. грн. на дороги, 39 млрд. грн. на мости”, – додав Івко.

Чиновник також зазначив, що зараз також загрожують заміновані дороги. Наприклад, варто почекати і поки не повертатися в Ірпінь та Бучу, бо розмінувати дороги займуться військові.