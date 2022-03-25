Радить Червоний Хрест України
Якщо ви заїхали на заміновану дорогу на авто:
- Негайно зупиніться!
- Вимкніть двигун.
- Не рухайте кермом і не намагайтеся повернутися назад.
- Залишайтеся в транспортному засобі.
- Покличте на допомогу – 101, 112, радіозв’язок тощо.
- Зачекайте, коли надійде допомога.
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У надзвичайних ситуаціях: вилазьте з транспортного засобу лише через задні двері, вікна, наступайте та йдіть по слідам шин.
Бережіть себе та своїх рідних!