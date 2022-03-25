Радить Червоний Хрест України

Якщо ви заїхали на заміновану дорогу на авто:

Негайно зупиніться!

Вимкніть двигун.

Не рухайте кермом і не намагайтеся повернутися назад.

Залишайтеся в транспортному засобі.

Покличте на допомогу – 101, 112, радіозв’язок тощо.

Зачекайте, коли надійде допомога.

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У надзвичайних ситуаціях: вилазьте з транспортного засобу лише через задні двері, вікна, наступайте та йдіть по слідам шин.

Бережіть себе та своїх рідних!