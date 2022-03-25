Советует Красный Крест Украины
Если вы заехали на заминированную дорогу на авто:
- Немедленно остановитесь!
- Выключите двигатель.
- Не двигайте рулем и не пытайтесь вернуться назад.
- Оставайтесь в транспортном средстве.
- Призовите на помощь – 101, 112, радиосвязь и т.д.
- Подождите, когда поступит помощь.
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В чрезвычайных ситуациях: вылезайте из транспортного средства только через заднюю дверь, окна, наступайте и идите по следам шин.
Бережіть себе та своїх рідних!