Советует Красный Крест Украины

Если вы заехали на заминированную дорогу на авто:

Немедленно остановитесь!

Выключите двигатель.

Не двигайте рулем и не пытайтесь вернуться назад.

Оставайтесь в транспортном средстве.

Призовите на помощь – 101, 112, радиосвязь и т.д.

Подождите, когда поступит помощь.

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В чрезвычайных ситуациях: вылезайте из транспортного средства только через заднюю дверь, окна, наступайте и идите по следам шин.

Бережіть себе та своїх рідних!