Советует Красный Крест Украины

Если вы заехали на заминированную дорогу на авто:

  • Немедленно остановитесь!
  • Выключите двигатель.
  • Не двигайте рулем и не пытайтесь вернуться назад.
  • Оставайтесь в транспортном средстве.
  • Призовите на помощь – 101, 112, радиосвязь и т.д.
  • Подождите, когда поступит помощь.

Также в тему как двигаться в гуманитарной колонне для эвакуации на собственном авто

В чрезвычайных ситуациях: вылезайте из транспортного средства только через заднюю дверь, окна, наступайте и идите по следам шин.

Бережіть себе та своїх рідних!