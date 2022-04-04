В "Укравтодоре" уже подсчитали число уничтоженных в результате боевых действий дорог и назвали сумму, необходимую для их восстановления.

Первый заместитель главы Госагентства автомобильных дорог Украины Укравтодор Андрей Ивко сообщил, что из 170 тысяч километров уничтожено 23 тысячи километров дорог общего пользования. Кроме того, 273 искусственных сооружения, включая мосты, путепроводы и тому подобное тоже было уничтожено.

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Общая сумма убытков достигает сотен миллиардов гривен. “Общая сумма, которую мы уже подсчитали, составляет 874 млрд. грн. Другими словами, это сумма на восстановление разрушенных во время войны техногенных сооружений и дорог, в том числе 835 млрд. грн. на дороги, 39 млрд. на мосты”, – добавил Ивко.

Чиновник отметил, что сейчас также угрожают заминированные дороги. Например, стоит подождать и пока не возвращаться в Ирпень и Бучу, потому что разминировать дороги займутся военные.