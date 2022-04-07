Враг продолжает уничтожать топливную инфраструктуру. В частности, уничтожено большое количество нефтебаз и крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны. В таких условиях нужна принципиально иная схема работы, способная обеспечить горючим как армию, так и мирных граждан.

Более 20 атакованных отраслевых объектов с начала войны насчитал топливный эксперт Сергей Куюн, используя официальные сообщения и собственную информацию и наблюдения. Не факт, что все было учтено.

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Первые из атакованных объектов имели определенные запасы, а "мартовские" уже в большинстве своем рынок успел опустошить. Но в условиях нехватки горючего это существенные потери.

Рынок не остановился, но вынужден переформатироваться. Никаких запасов, работают с колеса. Но что это значит?

Это означает, что требуется больше бензовозов, которые могут привозить горючее напрямую из-за границы. Нужно, чтобы каждый владелец бензовоза имел возможность уехать и купить себе топливо.

После ракетного удара по "Укртатнафте" и ее нефтехранилищам наш крупнейший производитель вынужденно покинул строй. Это тяжелая потеря для рынка, который прошел март благодаря заводу и февральским остаткам.

"Тогда я призвал отказаться от госрегулирования розничных цен на топливо, потому что в условиях дефицита оно не дает тем же бензовозам закупать топливо - в Румынии, Молдове, Польше, Словакии, Литве, Германии, Австрии и т.д. Да, это тяжело, далеко, но другого выбора нам не оставили. Тем не менее – это реально и это уже работает", пишет на своей странице в соцсети Сергей Куюн.

Уже три региональные сети, которые за последние двое суток остановили свободную продажу топлива, потому что его себестоимость выше установленных цен.

Даже крупные игроки вынуждены дополнительно ограничивать реализацию, потому что на пистолете уже новые партии горючего, тоже не попадающее в выставленный ценовой коридор. Потребители без горючего, бизнес останавливается, персонал может остаться без зарплаты.