Минфин США ввел санкции в отношении белорусских машиностроительных предприятий – Белорусского автозавода (БелАЗ) и Минского автозавода (МАЗ).

В сообщении на сайте Минфина отмечено, что эти компании занесены в SDN List.

В прессрелизе Минфина уточняют, что Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) также внесло в список девять физических лиц из Беларуси и определило самолет Boeing-737 самопровозглашенного президента Александра Лукашенко как заблокированную собственность, передает Интерфакс-Украина.

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Ранее санкции в отношении БелАЗа и МАЗа применили Евросоюз и Канада. Также санкции введены против гендиректора БелАЗа Сергея Никифоровича и руководителя МАЗа Валерия Иванковича.

Введенные санкции предполагают, что вся собственность внесенных в список компаний и находящихся на территории США физлиц заблокирована. Также заблокирована деятельность любых организаций, прямо или косвенно принадлежащих одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более, индивидуально или в совокупности.

Объясняется, что в санкции США могут попасть финучреждения и другие лица, совершающие операции с компаниями, внесенными в санкционный список.

ОАО "БелАЗ" (управляющая компания "БелАЗ-Холдинга") – один из крупнейших мировых производителей карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особенно большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн.

ОАО "МАЗ" (управляющая компания холдинга "Белавтомаз") производит грузовую и пассажирскую автотехнику, автобусы и микроавтобусы, спецмашины. До недавнего времени компания была одним из крупнейших производителей автотехники в СНГ.