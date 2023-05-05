СБУ разоблачила дельца, который помогал богатым россиянам покупать дорогие автомобили.

Киберспециалисты и следователи СБУ ликвидировали масштабную схему нелегального экспорта в РФ подсанкционных автомобилей премиум-класса.



К организации сделки причастен львовский предприниматель, ранее проживавший в России и имеющий там собственный бизнес, сообщает пресс-служба СБУ.

Кстати говоря белорусские автопроизводители попали под американские санкции

Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли из рынка РФ. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию России в обход международных торговых ограничений.



Среди заказчиков подсанкционной продукции – представители топменеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала Russia Today. Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским «заказчикам» 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.



Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры.



Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда – в Россию. Кроме того, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.





Сотрудники Службы безопасности разоблачили эту сделку и заблокировали ее. Также по представлению СБУ наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн. грн.



В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.



На основании собранных доказательств организатору преступной схемы поставлено в известность о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.