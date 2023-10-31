Три китайські електромобілі різних класів пройшли краш-тести за методикою EuroNCAP. Усі авто отримали найвищу оцінку в 5 зірок.

Організація EuroNCAP провела нову серію краш-тестів. Цього разу в лабораторних умовах випробували безпеку і китайських авто, причому вони себе дуже непогано показали. Про це повідомляється на сайті організації.

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Краш-тести EuroNCAP пройшли три китайські електрокари різних цінових сегментів, причому всі вони отримали максимальну оцінку в 5 зірок і спростували чутки про небезпеку авто з Китаю.

Примітно, що найкраще проявив себе бюджетний електромобіль BYD Dolphin. Його оцінка — 89% за захист дорослих пасажирів, 87% — за дітей, 85% — за безпеку для пішоходів і 79% — за пристрої безпеки. Під загрозою лише грудна клітка водія під час лобового удару.

Більший електрокар BYD Seal також заробив 89% за безпеку дорослих і 87% — за дітей. Захист пішоходів оцінили у 82%, а електронних "помічників" — у 76%.

Новий Xpeng P7 виступив дещо гірше, але все одно отримав "п'ятірку". Захист дорослих оцінили у 87%, а дітей — у 81%. За безпеку пішоходів авто отримало 81%, а за електронні системи — 78%.