Первое место традиционно удерживает китайская версия VW ID.4, однако на втором месте - неожиданно BYD Song Plus.

В январе украинцы приобрели 5,6 тысяч новых и подержанных электромобилей. Это на 172,2% больше, чем в январе прошлого 2023 года, и на 9,1% меньше, чем было в декабре-2023, посчитали эксперты Института исследований авторынка. И если на рынке подержанных "электричек" ситуация более-менее стабильная, то в сегменте новых есть сенсации.

Новыми куплено 16,1% электрических машин (898 шт.), то есть на 188 больше, чем удалось реализовать месяцем ранее. Это исторический максимум для новых электроавто и уже составляет 20% всего рынка новых легковушек в Украине.

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Топ новых электромобилей

Первое место по итогам января остается у Volkswagen ID.4 (296 шт.), с уверенным количественным преимуществом над всеми остальными участниками рейтинга.

Однако второе место впервые досталось полностью китайскому авто – BYD Song Plus. Да, у него значительно скромнее результат – всего таких зарегистрировали 88 штук, однако это не только второе место среди электромобилей, но и седьмое – в рейтинге продаж всех новых легковушек за январь. Сразу за ним – еще один электромобиль, который производят в КНР, хотя и с японским брендом – Honda e:NS1 (86 шт.). Он занял восьмое место в общем рейтинге новых авто за январь. Четвертый - еще один электрический кроссовер (и снова китайского происхождения) Toyota bZ4x (39 шт.).

Пятое место у модели, о которой стоит упомянуть отдельно - ведь на рынке она сравнительно недавно, и позиционируется как преемник Leaf. Учитывая то, что Nissan Ariya относится к сегменту SUV, его цена будет выше, чем у хэтчбека, однако она где-то на уровне VW ID.4. Удастся ли ему повторить огромный успех (по крайней мере - на украинском авторынке) своего "старшего брата" – увидим, однако уже сейчас у него довольно неплохие результаты, как для начинающего – 53 первых регистрации.



Самые популярные новые электромобили в январе 2024 года

Подержанные электромобили

Торги подержанными электромобилями уже не рекордные, и даже есть несколько месяцев в прошлом, где объемы бывали выше. Более половины общих сделок с электроавто приходится на впервые завезенные из-за рубежа (50,8%, 2824 шт.).

На внутреннем рынке заключили 1841 сделку купли-продажи подержанных электромобилей, что составляет долю в размере 33,1% (1841 шт.).

Общая электромобилизация в Украине

По состоянию на начало 2024 года, общий парк автомобильной техники с электрическими двигателями составляет 89 645 шт., зарегистрированных в Украине (за исключением снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 87 390 легковых, 2 250 грузовых и 5 автобусов, подсчитали в Институте исследований авторынка.