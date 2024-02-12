Базова версія компактного кросовера класу B-SUV оцінена у 32 000 євро.

Починаючи з 19 лютого 2024 року в Україні розпочнуться продажі електрокросовера нового покоління Volvo EX30. Завдяки йому шведський виробник пропонує суттєво збільшити продажі Volvo та розширити клієнтську базу. Адже плани на 2024 рік – продати у світі 200 000 автомобілів EX30.

В Україні плани продажів автомобіля Volvo EX30 значно скромніші – всього три сотні на рік. Однак вже зараз, до офіційної прем’єри, укладено 80 контрактів на купівлю цього авто. За словами бренд-директора Volvo Cars в Україні компанії Winner Imports Ukraine Артема Ткаченка, ця модель має привабити молодих клієнтів у віці 25-34 років, власниками мають стати не менш як 70% людей, котрі раніше володіли іншими марками авто.

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Volvo EX30 створений на повністю новій електричній платформі SEA протягом рекордно короткого терміну – від початку проєктування до випуску пройшло всього три роки. Кросовер має величезну кількість інновацій, які увібрали в себе усі надбання автопрому за останній час.

Зокрема, EX30 можна відчинити за допомогою трьох типів ключів – брелока, картки чи телефону. В салоні є лише один дисплей – центральний, а панелі приладів чи проекційного дисплея нема. Тому вся інформація та функції регулюються за допомогою великого екрана посередині та кнопок на кермі. Наприклад, сидіння регулюється в 12 позицій, а для швидкого настоювання є джойстик, який теж можна запрограмувати з дисплея.

Природно, що величезна увага приділена безпеці – в автомобіля кілька камер, 12 ультразвукових датчиків і 5 радарів, які забезпечують постійний контроль навкруги машини та всередині. Наприклад, камера ідентифікації водія вмикає попередження, аналізуючи рух очей, швидкість повік, порухи голови керманича з іншою інформацією – інтенсивністю руху на дорозі. Тому якщо водій відвернувся, система спочатку попередить його, а за відсутності реакції навіть самостійно може зупинитись.

Салон автомобіля створено переважно з перероблених матеріалів. Шкіри нема, а вставки з екошкіри “Нордік” виробляються зі смоли дерев та переробленого пластику. Щобільше, тканина салону не відрізається при пошитті, а друкується на 3D-принтері задля зменшення відходів виробництва.

Під час короткого тест-драйву на Volvo XC 30 виявилось кілька цікавих ходових характеристик. Зокрема, динаміка розгону і справді вражає, адже залежно від версії вона становить від 3,6 до 5,7 секунди до сотні. Задній привід дозволяє на мокрій дорозі навіть “вильнути хвостом”, хоча електроніка тримає траєкторію.

Підвіска дуже комфортна, енергоємна, керування точне та прогнозоване, його характеристики можна змінювати. Відсутність центральної приладової панелі незвично, адже навіть показники швидкості відображаються на центральному дисплеї. Загалом, на передніх сидіннях просторо, а от задній ряд не для далеких поїздок. Виробник декларує 170 мм кліренсу та відмінну прохідність в його межах.

В Україні Volvo XC 30 пропонується у кількох виконаннях – заднім та повним приводом, різними комплектаціями (Core, Plus чи Ultra) та батареями. Базова версія задньоприводна, з двигуном потужністю 272 к.с. та батареєю на 51 кВт*год. У неї пробіг на одному заряді 344 км, тобто авто призначене в основному для міста. Батарея на 69 кВт* год дозволяє отримати запас ходу 472 км на задньому приводі чи 450 – на повному. Найпотужніша версія обладнана додатково до заднього ще й переднім двигуном на 156 к.с. та дозволяє розігнатись до сотні за 3,6 секунди.

На зарядці зі змінним струмом потужністю до 155 kW електромобіль з 10 до 80% заряджається за 25-27 хвилин. Серед інших цікавих особливостей Volvo XC 30 – гарантія на батарею 8 років чи 160 тисяч км, ремонт батареї при пошкодженні замість заміни, а також безкоштовний сервіс протягом трьох років. Окрім того, виробник гарантує, що автомобілю протягом його життєвого циклу знадобиться лише одна батарея, міняти її не буде потреби. Наразі Volvo XC 30 виробляють у Китаї, однак вже найближчим часом її збиратимуть і в Європі.

Нагадаємо, що Volvo закупила 1300 роботів для виробництва електромобілів.