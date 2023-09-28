Протягом трьох років з моменту купівлі нового авто за програмою Volvo Care Offer сервіс вже включений у вартість машини.

Сервісна програма діє протягом 100 000 км, або 3 років – в залежності від того, що настане раніше. Вона доступна для всіх електромобілів Volvo та передбачає: регулярне сервісне обслуговування авто відповідно до регламенту, заміну запчастин, що піддаються природному зносу, та оновлення програмного забезпечення.

Гарантія на літієво-іонний акумулятор становить 8 років або 160 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

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Спеціальні умови сервісу, гарантії на електромобіль та акумулятор поширюються на весь модельний ряд електромобілів Volvo: XC40, C40 та нещодавно представлений EX30.

Власникам не потрібно витрачати додаткові кошти на ТО нових електричних Volvo. Вартість такого сервісу не лише значно дешевша, ніж для авто із ДВЗ, а вже включена до вартості нового електромобіля.

Порівняння вартості сервісу між повністю електричним Volvo XC40 Recharge та м’яким гібридом із ДВЗ Volvo XC40:

Тип двигуна Здійснюється ТО Вартість (із ПДВ) XC40 Recharge (електромобіль) один раз на 30 000 км або 2 роки від 15 362 грн* XC40 (м’який гібрид) один раз на 20 000 км або 1 рік від 36 700 до 41 948 грн*

* Вартість розрахована станом на серпень 2023 р. та вимагає уточнення в офіційних дилерів Volvo в Україні.

Відповідно, 15 362 грн з ПДВ вже включені до вартості електромобіля XC40. Власнику, щоб отримати якісне технічне обслуговування, достатньо лише відвідати офіційний сервіс.