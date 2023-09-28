В течение трех лет с момента покупки нового автомобиля по программе Volvo Care Offer сервис уже включен в стоимость машины.

Сервисная программа действует в течение 100 000 км или 3 лет – в зависимости от того, что наступит раньше. Она доступна для всех электромобилей Volvo и предусматривает: регулярное сервисное обслуживание авто в соответствии с регламентом, замену запчастей, подвергающихся естественному износу, и обновление программного обеспечения.

Гарантия на литиево-ионный аккумулятор составляет 8 лет или 160 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

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Специальные условия сервиса, гарантии на электромобиль и аккумулятор распространяются на весь модельный ряд Volvo: XC40, C40 и недавно представленный EX30.

Владельцам не нужно тратить дополнительные средства на ТО новых электрических Volvo. Стоимость такого сервиса не только значительно дешевле, чем для автомобилей с ДВС, а уже включена в стоимость нового электромобиля.

Сравнение стоимости сервиса между полностью электрическим Volvo XC40 Recharge и мягким гибридом из ДВС Volvo XC40:

Тип двигателя Осуществляется ТО Стоимость (с НДС) XC40 Recharge (электромобиль) один раз в 30 000 км или 2 года от 15 362 грн* XC40 (мягкий гибрид) один раз в 20 000 км или 1 год от 36 700 до 41 948 грн*

* Стоимость рассчитана на август 2023 г. и требует уточнения у официальных дилеров Volvo в Украине.

Соответственно, 15362 грн с НДС уже включены в стоимость электромобиля XC40. Владельцу, чтобы получить качественное техническое обслуживание, достаточно посетить официальный сервис.