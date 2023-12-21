Компанія Volvo планує залучити до виробництва власних авто промислові роботи-маніпулятори фірми ABB, щоб покращити конвеєрну лінію з виробництва електромобілів. роботи будуть використовуватися на підприємствах Volvo в Торсланді (Швеція) і Даціні (Китай).

Volvo Cars використає на своїх заводах понад 1300 промислових роботів від ABB, що допоможуть створити електромобілі нового покоління. Ці роботи є частиною нової лінійки модульних промислових роботів, які мають взаємозамінні ланки, що дозволяють користувачам легко змінювати розмір і охоплення кожної моделі.

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Роботи придатні для корисного навантаження від 150 кг до 310 кг, із радіусом дії від 2,5 м до 3,2 м. Очікується, що роботи допоможуть зекономити більше ніж 20% енергії на цих об’єктах.

“Історична трансформація автомобільної промисловості, викликана зростанням споживчого попиту на електромобілі та бажанням працювати більш екологічно, створює нові можливості, а також виклики для світових виробників. Volvo Cars демонструє нашу спільну спрямованість на забезпечення більш екологічного виробництва.”, - заявив Марк Сегура, президент ABB Robotics.

ABB є провідним брендом на ринку з найсучаснішою робототехнікою. Ця корпорація швейцарського походження надає рішення для автоматизації, що оптимізують виробничу продуктивність та енергоефективність. Їхнє обладнання є простим у використанні та підтримці.

Перше розгортання цих роботів на підприємствах Volvo Cars відбудеться на початку 2024 року, і швидше за все будуть залучені до виробництва абсолютно нових Volvo EX30 та Volvo EX90.